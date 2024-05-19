استشهاد 20 فلسطينيا بغارات استهدفت مربعا سكنيا شمال مخيم النصيرات

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر صحية في القطاع قولها، بأن طواقم الاسعاف والدفاع المدني انتشلت 20 شهيدا (حتى إعداد هذا الخبر) من تحت انقاض المنازل المستهدفة في النصيرات، الى جانب عدد كبير من الجرحى بينهم أطفال، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض المنازل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

قوات الاحتلال تداهم مدينة نابلس وتقتحم متاجر ومحال صرافة

وفجر اليوم ايضا، داهمت قوات الاحتلال، مدينة نابلس واقتحمت عددا من الأحياء والمحال التجارية والمنازل.

وأفادت مصادر محلية لــ"وفا" بأن عددا من الجيبات الاحتلالية داهمت مدينة نابلس، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع "دورن"، حيث اقتحم الجنود عدة متاجر ومحال صرافة وفتشوها واستولوا على بعض محتوياتها.

وتركزت عمليات الاقتحام في شارع رفيديا، وفي منطقه المعاجين، وغيرها من الأحياء.

وتحدثت المصادر عن أن مواجهات دارت بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السم المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

قوات الاحتلال تعتقل شابا من ضاحية ذنابة شرق طولكرم

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، شابا من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادي عنبص بعد مداهمة منزله في الضاحية، في الوقت الذي داهمت فيه منزل المواطن أحمد عواد، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.