الحوثي يعلق على قمة البحرين.. كم الديك و..؟!

العالم- اليمن

وكتب عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي تغريدة معلقا على قمة البحرين بالقول :

‌‌‏مادام وقمة الرياض لم تنفذ مخرجاتها فمن المستحيل فعل ذلك لقمة البحرين "فكم الديك وكم مرقة ".

وأضاف الحوثي" وعلى القمم العربية رفع الآية هذه شعار في صالات الاجتماع {وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩﴾ (الحج:١٨)

يشار إلى أن القمة العربية اختتمت أعمالها في مدينة المنامة مساء الخميس الماضي، ودعا البيان الختامي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع كما اقترح الإعلان «نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض أي «محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأدان القادة العرب امتداد العمليات الإسرائيلية لمدينة رفح الجنوبية وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح، كما أدان الحكام العرب الهجمات على قوافل المساعدات الأردنية ومطالبة بتحقيق دولي ضد هذه الاعتداءات.

وتضم الجامعة العربية 22 دولة، ومنذ بدء القمم العربية العادية والطارئة في القاهرة عام 1946 تستضيف المنامة للمرة الأولى اجتماع مجلس الجامعة على مستوى القمة (القادة) في دورته العادية الـ33.