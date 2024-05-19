عمليات نوعية.. حماس تستهدف مروحية في جباليا (فيديو)

العالم - فلسطين

ونشرت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية في حماس، مشاهد توثق إطلاقها صاروخاً من نوع "سام 7"، في اتجاه طائرة مروحية إسرائيلية، من طراز "أباتشي"، شمالي مخيم جباليا.

وأبلغ مجاهدو القسّام، بعد عودة الاتصال بعددٍ منهم وعودتهم من خلف الخطوط شرقي مدينة جباليا، تنفيذهم عدّة عمليات، واستهدفوا دبابتي "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" وناقلة جند بعبوة العمل الفدائي.

واستهدفوا أيضاً قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG"، ثم استدراج جنود الاحتلال إلى إحدى فتحات الأنفاق المفخخة مسبقاً، وتفجيرها فيهم.

وأكدت القسّام دكّها مقراً للقيادة والسيطرة يتبع "جيش" الاحتلال شرقي مخيم جباليا، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، ودمّرت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4"، بقذيفة "الياسين 105" محلية الصنع، في المكان نفسه.

وأكدت القسّام استهدافها مقر قيادة العمليات تابع للحتلال شرقي جباليا بعدد من قذائف الهاون، وذلك في عملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأعلنت القسّام قنصها جندياً إسرائيلياً في محور "نتساريم" جنوبي شرقي مدينة غزة.

من جهتها، عرضت سرايا القدس، مشاهد عن الاشتباكات الضارية واستهداف جنود الاحتلال، في مخيم جباليا.