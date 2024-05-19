لاول مرة في تاريخ بلاد الحرمين الشريفين.. عرض أزياء لملابس السباحة!

العالم- السعودية

وارتدت عارضات الأزياء خلال الحدث ملابس سباحة كشفت عن أذرعهن وأرجلهن، ضمن العرض الذي نُظم قرب حوض سباحة.

وأقيم العرض في اليوم الثاني من أسبوع الموضة في البحر الأحمر بنسخته الأولى، في فندق بجزيرة أمهات الشيخ الواقعة قبالة الساحل الغربي للسعودية والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القوارب أو المركبات المائية.

وأثار هذا الحدث ردود فعل غاضبة بين المواطنين والنشطاء، حيث اعتبر العديد من المنتقدين أن العرض الذي شهد ارتداء العارضات لملابس سباحة كشفت عن أذرعهن وأرجلهن، لا يتناسب مع القيم والتقاليد المحافظة للمملكة.

إذ أعرب هشام الصباغ عن شدة استنكاره للحدث الذي وصفه بالغريب وغير المألوف، مشددا على أهمية قدسية الأماكن التي حدثت فيها، ومستهجنا إقامتها في بلاد الحرمين الشريفين، قائلا: يا رب يا رب، انتشر الفساد!

وعبر المستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الحدث، مؤكدين أنه يتعارض مع الأعراف والتقاليد السعودية.

وقال أحد النشطاء: "ما حدث في هذا العرض يُعد تجاوزا للحدود ويخالف مبادئ مجتمعنا المُحافظ وقيمنا الأخلاقية".

كما دعا النقاد إلى إعادة النظر في مثل هذه الفعاليات التي تُنظم في البلاد، مؤكدين أن الانفتاح الاجتماعي يجب أن يراعي القيم الدينية والثقافية للسعودية.

وأضافوا أن هناك طرقا أخرى لتعزيز السياحة والفن في المملكة دون المساس بالتقاليد والعادات للمملكة.