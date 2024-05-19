'هآرتس': لا لحكم عسكري في غزة!

العالم- فلسطين

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، لم تأتِ كلماته من فراغ، إذ إن إقامة حكم عسكري في غزة هو بديل قابل للتطبيق يفكر فيه رئيس الحكومة، ويحظى بدعم اليمين المتطرف.

وتضيف الصحيفة أنه "عندما عدد غالانت في خطابه الآثار المتتبة على إقامة حكم عسكري ومدني إسرائيلي في قطاع غزة، كان يشير إلى الاقتراح الملموس على مكتب نتنياهو لإنشاء حكم عسكري مؤقت كحل بديل لحماس"، موضحةً أنها "وثيقة كتبها السكرتير العسكري الجديد لنتنياهو، اللواء رومان غوفمان".

وتعدّ هذه المرة الثانية التي يتخذ فيها غالانت مثل هذه الخطوة: أي تحذير نتنياهو علناً فيما الجمهور هو الشاهد، وفي المرة الأخيرة، في خضم الانقلاب على النظام، دعا غالانت إلى وقف فوري للتشريع بسبب "خطر واضح وفوري" على أمن الكيان الاسرائيلي، وقال إنّ "التهديدات من حولنا كبيرة، في الساحات البعيدة والقريبة".

أما هذه المرة، بحسب هآرتس، يحذر المبعوث من الخطة الخطيرة والمخيفة التي يتمّ النظر فيها بجدية، فغالانت يؤكد أنها "بديل سيء وخطير لكيان الاحتلال استراتيجياً وأمنياً وعسكرياً"، وأنه "ككيان، نواجه تهديداً أمنياً متعدد الجبهات بموارد معينة، والحكم العسكري الإسرائيلي في غزة سيصبح الجهد الأمني الرئيس لـ"إسرائيل" في السنوات المقبلة على حساب الساحات الأخرى، كما سيكلف دماءَ وضحايا وثمناً اقتصادياً باهظاً".