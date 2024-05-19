تونس.. تظاهرات ذكری النكبة وإدانة 225 يوماً من الخذلان

العالم - مراسلون

بدعوة من تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين تداعت فعاليات مدنية وحزبية تونسية للتظاهر أحياء لمرور 76 عاما على النكبة الفلسطينية في مسيرة رفعت الراية الفلسطينية وشعارات الدعم للمقاومة.

وقال عضو حزب العمال التونسي فتحي عبازة لقناة العالم:"ذکری النکبة تأتي في ظرف تسطر فيه المقاومة ملاحم وبطولات وتقلب موازين القوی وتزلزل الارض تحت اقدام الصهاينة وتؤسس لنظام عالمي جديد عکس نکبة 1948 التي اقتلع فيه الشعب الفلسطيني من ارضه وشرد وهجر".

المسيرة جابت شوارع العاصمة تونس كما قام عدد من المتظاهرين بنزع رسومات كانت تغطي شعارات التضامن مع المقاومة الفلسطينية على جدران المعهد الفرنسي بتونس احتجاجا على الدور الغربي الداعم للعدوان الصهيوني على غزة.

وقال عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وائل نوار:"بعض مطالبنا ترفع في کل العالم وعلی رأسها وقف العدوان علی غزة ووقف اطلاق النار وفتح المجال امام کل المساعدات وابرام صفقة بشروط المقاومة؛ وهناک مطالب خاصة بنا کشعب تونسي وهي اولاً اتخاذ موقف واضح من سفراء دول العدوان علی غزة وثانياً تمرير قانون تجريم التطبيع مع الکيان الصهيوني وثالثاً ايقاف کل المناورات العسکرية مع العدو الاميرکي".

جمعية أنصار فلسطين نظمت بدورها وقفة مناصرة للحق الفلسطيني ولملحمة طوفان الأقصى ورفع المشاركون فيها شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بحرب الإبادة ضد المدنيين العزل في غزة.

وقال رئيس جمعية أنصار فلسطين، حسني الزواتني:"المقاومة ثابتة بعد 225 يوماً لکن کذلک خيانة الحکام ثابتة. المقاومة اثبتت اليوم جدارتها واثبتت انها الخيار الوحيد وفي النهاية سيرکع العدو الصهيوني لخيارات المقاومة".

حراك شعبي متواصل في تونس لشد ازر المقاومة الباسلة، فمند السابع من اکتوبر أصبح بوسع الامة العربية والاسلامية توثيق تاريخ النصر بدل تاريخ النکبة بفضل ملحمة طوفان الاقصی وبفضل مقاومين اعادوا الکيان الصهيوني الی حجمه الحقيقي وکشفوا جبنه وقلة حيلته.