استطلاع.. ثلث طلاب جامعات بريطانيا يعتبرون هجوم حماس 'عملا مقاوما'

العالم - فلسطين

ووفق الصحيفة فإن "ما يقرب من 40% من الطلاب في جامعات مجموعة راسل (مجموعة من 24 جامعة ينظر إليها على أنها أفضل الجامعات البريطانية) يعتقدون أن "الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر الماضي، على إسرائيل كانت عملا متفهما من أعمال المقاومة".

ولفتت "ديلي مايل" إلى أن "هذه النتائج تأتي وسط موجة غير مسبوقة من معاداة السامية، حيث حذر الطلاب الإسرائيليون من أنهم مرعوبون من استهدافهم في الحرم الجامعي"، وفق تعبير الصحيفة.

وأجري الاستطلاع بتكليف من مؤسسة StandWithUs UK الخيرية المؤيدة لـ"إسرائيل" ونفذته شركة "سافانتا" وشمل أكثر من 1000 طالب موزعين على 20 جامعة، وتمت مشاركة نتائجه حصريا مع صحيفة ديلي ميل.

وكشف الاستطلاع عن أن 29 في المئة من الطلاب يعتقدون أن هجوم حماس كان "عملا مفهوما من أعمال المقاومة"، وارتفع هذا العدد إلى 38 في المئة بين طلاب جامعات مجموعة راسل، الذين ينظر إليهم على أنهم "الأفضل والألمع".

ووجد الاستطلاع أيضا أن 38 في المئة من الأشخاص الذين شملتهم عينة الاستطلاع، يتفقون على أن الطلاب الذين يدعمون تل أبيب علنا في الحرم الجامعي يجب أن "يتوقعوا" سوء المعاملة.

وردا على تلك النتائج، قال متحدث باسم صندوق الأمن المجتمعي، الذي يعمل على الحفاظ على سلامة اليهود في بريطانيا: "إن فكرة أن يكون هجوم حماس فعل مقاومة مبررة أو مفهومة بأي شكل من الأشكال هي فكرة مشينة، وحقيقة أن الكثير من طلاب الجامعات يبدو أنهم لا يفهمون هذه الحقيقة الأساسية أمر مقلق للغاية، جامعاتنا تفشل" وفق تعبيره.