رئيسي: العلاقة بين إيران وأذربيجان تتجاوز حدود الجوار

العالم - ايران

وقال إبراهيم رئيسي خلال تدشين سد "قيز قلعة سي": إن هذا السد يعد رمزا لإرادة التعاون بين البلدين في المنطقة وهو مهم للغاية بالنسبة لنا، وأضاف: أن هذا التدشين سيسبب خيبة أمل لأعداء البلدين.

وتابع، إن العلاقة بين إيران وأذربيجان تتجاوز حدود الجوار. لدينا علاقة قوية وقرابة مع أذربيجان.

وأضاف: هناك قدرات كثيرة بين البلدين. لقد أراد الأعداء إيقافها بفرض عقوبات على إيران، لكنهم لم ينجحوا، وقد حققنا تقدما هائلا في مختلف المجالات، واليوم أصبحت إيران دولة تكنولوجية، ونود أن نطور علاقاتنا مع أذربيجان في جميع المجالات.

وقال رئيسي: إن شعبي إيران وأذربيجان لا يترددان في دعم شعب غزة وكراهية إسرائيل، ينبغي تعزيز تعاون دول المنطقة للقضاء على الأعداء، وخاصة إسرائيل.

وأضاف، إن مصالح البلدين والشعبين مهمة جدًا بالنسبة لإيران، قد لا تحب بعض الدول هذه العلاقات الودية، لكن ذلك ليس مهما بالنسبة لها. بل نسعى لتطوير علاقاتنا مع دول المنطقة.