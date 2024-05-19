شاهد.. اغلاق معبر رفح يخلف كارثة إنسانية جديدة في غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدة مجازر ضد المدنيين بينها غارة على شقة سكنية وسط رفح وقصف استهدف شرق مخيم المغازي وسط القطاع. وارتفعت حصيلة العدوان إلى اكثر من خمسة وثلاثين الفا وثلاثمائة وستة وثمانين شهيدا واكثر من تسعة وسبعين الف مصاب.



وسط قطاع غزة.. قال مراسل العالم إن طيران الاحتلال الإسرائيلي كثف غاراته على هذه المنطقة، حيث ارتكب مجزرة جديدة بقصف مربع سكني في المخيم الجديد يعود لعائلة حسان ما ادى لاستشهاد 21 شهيدا منهم عدد كبير من النساء والأطفال.



وفي وقت سابق استشهد خمسة فلسطينيين في قصف بمحيط شارع العشرين بمخيم النصيرات في حين استشهد ثلاثة مواطنين بقصف على مخيم المغازي وسط القطاع.



شمال القطاع.. ووصل إلى مشفى كمال عدوان في بيت لاهيا خلال الـ24 ساعة الاخيرة 40 شهيدا و100 جريح بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق شمال قطاع غزة في وقت يستمر جيش الاحتلال بمحاولات توسيع دائرة اقتحام مخيم جباليا.وفي مدينة غزة ارتقى ستة شهداء في قصف اسرائيلي لمنزل في شارع يافا بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

كما ارتقى ثلاثة شهداء واصابات جراء قصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة. واستشهد طفل وإصابتان خطيرتان لطفلين آخرين بقصف طائرة استطلاع تابعة للاحتلال منطقة الكلية الجامعية في حي تل الهوا بغزة.



جنوب القطاع.. تستمر عملية اجتياح مدينة رفح للأسبوع الثاني على التوالي حيث تشهد قصفا مكثفا لحي السلام وحي البرازيل شرق مدينة رفح مع تكثيف القصف وسط المدينة. واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف استهدف منزل عائلة ابو هاشم بمخيم يبنا وسط رفح بعد ساعات من استشهاد شقيقين من نفس العائلة في قصف بمخيم الشابورة. واستشهد فلسطيني واصيب اربعة في قصف سيارة مدنية شمال غرب رفح. وفي خان يونس استشهد ثمانية مواطنين في قصف منزل في خزاعة وآخر في عبسان شرقي المحافظة. ولا تزال قوات الاحتلال تغلق معبر رفح اليوم العاشر على التوالي.

وفي السياق.. قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن استمرار إغلاق معبر رفح البري بين قطاع وغزة ومصر بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه في السابع من أيار/مايو الجاري يفاقم خطورة الأزمة الإنسانية الكارثية للمدنيين الفلسطينيين ويسرع وتيرة تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية الحاصلة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأبرز الأورومتوسطي أن"إسرائيل" بإغلاقها معبر رفح شددت من قبضتها الثقيلة وحصارها الخانق على قطاع غزة، وعزلته كليًا عن العالم الخارجي، في وقت تحرم فيه الجرحى والمرضى من السفر للحصول على علاج منقذ للحياة بالخارج، ما تسبب بوفاة العشرات منهم، فضلًا عن منع تدفق الإمدادات الإنسانية والطبية والإمعان في تقويض عمل العدد القليل المتبقي من المشافي المحلية.

ونبه الأورومتوسطي إلى أن أكثر من 11 ألف جريح بفعل الهجوم العسكري الإسرائيلي بحاجة ماسة للسفر إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، وقد حال إغلاق معبر رفح دون تحقيق ذلك، في وقت يتهدد الموت أكثر من 10 آلاف مريض سرطان، بينهم نحو 750 طفلًا، وما لا يقل عن ألفي مريض بأمراض أخرى بحاجة إلى السفر للعلاج.