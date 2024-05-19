حزب الله يصطاد جيبا للاحتلال من نوع هامر في منطقة المالكية

العالم - فلسطين

وجاءت عملية "المالكية" بعد الرصد الدقيق والمراقبة للقوات الإسرائيلية، وأضافت المقاومة أنّه "بعد تجمّع جنود العدو الإسرائيلي لتفقّد الإصابات، جرى استهدافهم من قبل المقاومين بقذائف المدفعية، محققين فيهم إصاباتٍ مُؤكّدة.

وتعليقاً على العملية، قالت المصادر في جنوب لبنان إنّ "الآلية العسكرية التي استهدفتها المقاومة في "المالكية" كانت تتحرك وليست متوقفة الأمر الذي يؤكد وجود جنود داخلها.

وأضاف أنّ "هذا الحدث لا يزال يخضع للرقابة العسكرية الإسرائيلية، ولم ينشر الإعلام الإسرائيلي تفاصيل عنه".