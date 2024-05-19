فيديو خاص: الآلاف يتظاهرون في جنيف ضد جرائم "اسرائيل"

العالم - خاص بالعالم

تصدح الحناجر هنا وهي تجول في شوارع مدينة جنيف، هاتفة دعما واسنادا لغزة ولصمود شعبها وبطولات مقاومتها، ومطالبة بضرورة وقف العدوان وجرائم الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين.



التظاهرة التي جاءت ايضا احياء للذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية، اعتبر خلالها المشاركون ان العدو الصهيوني اراد في عدوانه الاخير نكبة ثانية، فيما اشار اخرون الى ان النكبة مازالت مستمرة باستمرار وجود الاحتلال.

الحراك الطلابي الذي شارك في التظاهرة اكد على مطالبه الداعية لمقاطعة اكاديمية للمؤسسات الاسرائيلية او تلك الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقف فوري لاطلاق النار وادخال المساعدات اضافة الى مقاطعة "اسرائيل" وضرورة محاكمتها على جرائمها بحق الفلسطينين لتحقيق العدالة لفلسطين والانسانية جمعاء .. يُطالب المتظاهرون.