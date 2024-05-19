وصول طلائع الحجاج الايرانيين إلى المدينة المنورة

العالم - مراسلون

بعد انتظار طويل دام سنوات لزيارة حبيب الله النبي المصطفى (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأداء فريضة الحج تصل طلائع وفود ضيوف الرحمن الايرانيين الى المدينة المنورة، وكلّهم شوق لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه؛ زيارة لا توصف بالكلمات.

وقال أحد الزوار الايرانيين لقناة العالم:"التواجد في هذا المکان، لايمکن وصفه بالکلمات، فاننا بجوار سيد المرسلين محمد المصطفی صلی الله عليه وآله وسلم. هنا ننسی کل مشاعر الدنيا ونسعتد للتواجد في مکة المکرمة لأداء فريضة الحج".

وقال زائر ايراني آخر:"المدينة المنورة مدينة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مدينة تستجاب فيها الدعوات وليس هناک شعور أسمی من الوقوف عند قبر الرسول الکريم صلی الله عليه وآله وسلم والدعاء لتعجيل ظهور الحجة".

غزارة الروحانية تغمر قلوب ضيوف الرحمن، وتترجمه الحواس سكينةً في جنبات حرم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، حيث يعيش الحجاج هنا أجواءً من الروحانية والسلام والراحة بجوار الرسول.

وقال أحد الزوار الايرانيين:"کنت انتظر هذه اللحظة منذ أکثر من 10 سنوات وأسأل الله العلي القدير ان يرزق کل محبي أهل البيت الحضور في المدينة المنورة وزيارة قبر الحبيب المصطفی".

من المقرر أن يتوجّه هذا العام اكثر من سبعة وثمانين ألف ايراني الى مكة المكرمة لإداء فريضة الحج، آملين قبول طاعاتهم في رحلتهم الروحانية.

يمضي الحجاج أغلب وقتهم في المدينة المنورة بالصلاة لاشباع حاجاتهم الروحية وحمل هذه البقعة المبارکة في قلوبهم.