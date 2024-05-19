العتبة الرضوية تشهد احتفالات عشية ميلاد الإمام الرضا (ع)

العالم - خاص بالعالم

تدق الساعة بصوتها الروحاني لتنبه الزائرين أنهم في ساحة مقدسة، وباحات وابواب تفوح منها رائحة الاستقبال وعطر الاحتفال بمولد سلطان مشهد وارض طوس ثامن أئمة اهل البيت عليهم السلام.

يتسابق الزائرون هنا من كل حدب وصوب للمشاركة في مولد الامام الرضا وشقيقته السيدة المعصومة عليها السلام، أما الزوار الاجانب فجاء اغلبيتهم بنية مشاطرة اخوتهم الايرانيين تلك المناسبة وبرامجها.

يسعى الإيرانيون في المناسبة هذه، وهي إحدى أکبر الاحتفالات الدينية عندهم الى المشارکة في إحيائها وتقديم مختلف النذورات، أما عن التسمية فأسماء الرضا، ومحمد رضا، وعلي رضا من أشهر اختيار العوائل لأسماء أطفالهم في هذه المناسبة.

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