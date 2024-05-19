تعرض مروحية تقل الرئيس الإيراني لحادث في أذربايجان الشرقية

العالم- ايران

وكانت هذه القافلة تضم 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.

وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

وبدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على هذه المروحية.

ويقول السكان المحليون إن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة.

واضطرت هذه المروحية الى الهبوط بسبب سوء الاحوال الجوية شمال أذربايجان الشرقية، وانتقل موكب رئيس الجمهورية الى تبريز مركز المحافظة عبر الطريق البري.