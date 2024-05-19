شهود عيان: أكثر من 30 شهيدا في مجزرة مخيم النصيرات + فيديو

العالم – خاص بالعالم

جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم.. وزارت كاميرا العالم شمال مخيم النصيرات.. منطقة المخيم الجديد، حيث دمرت غارة إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم منزلا فوق رؤوس ساكنيه، منزل يعود لعائلة حسان، وسقط إثر الغارة أكثر من 20 شهيداً، بعد أن خلفت دماراً كبيراً لحق بهذا المنزل والمنازل المجاورة.. إذ يتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين أينما وجدوا.

وأوضح مراسلنا أن جل الـ20 شهيدا هم من المدنيين النساء والأطفال، وعمليات الانتشال والبحث عن الباقين لا زالت مستمرة.

وأشار إلى أن مربعاً سكنياً بالكامل تم تدميره الليلة الماضية، حيث لا يتوقف الجيش الإسرائيلي في استهداف المدنيين وشن غاراته على المواقع التي تكتض أكثر بالنازحين في وسط قطاع غزة.

في كل يوم مجزرة إسرائيلية جديدة بحق عائلة فلسطينية في مكان مختلف.. ولكن الصورة هي هي في مناطق الشمال والوسط والجنوب.. حيث الجيش الإسرائيلي يستمر في حربه باستهداف المدنيين، وأيضا قتل أكبر عدد من النساء والأطفال، في انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية.

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