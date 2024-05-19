شاهد.. إطلاق صواريخ 'رجوم' على قوات الاحتلال المتموضعة في محور 'نتساريم'

العالم - فلسطين

على صعيد آخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده وإصابة اربعة آخرين بجراح خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على موقعه الرسمي؛ إن جنديين يتبعان "دورية غفعاتي (لواء مشاة) قتلا في معركة بجنوبي القطاع".

وأضاف الجيش أنه خلال المعركة ذاتها، أصيب ضابط وجنديان آخران من لواء غفعاتي بجروح خطيرة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها تمكنت من استدراج قوة إسرائيلية وتفجير عبوة ناسفة بها وقتل 5 جنود من أفرادها وإصابة آخرين شرق مدينة رفح.

كما استهدفت القسام بالاشتراك مع سرايا القدس مقر قيادة العمليات التابع للاحتلال شرق جباليا بعدد من قذائف الهاون.