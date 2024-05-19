أكثر من 600 شركة كبرى بمعرض "إيران هيلث" الـ25 + فيديو

العالم – خاص بالعالم

حدث على صعيد الطب والمعدات الطبية.. معرض وصف بالمهم، ليس على صعيد البلاد وحسب، بل على عموم المنطقة.

إنها النسخة الخامسة والعشرون لمعرض "إيران هيلث" معرض يضم في جميع صالاته وأجنحته كل ما هو جديد في صناعة الأجهزة والمعدات الطبية من الأسنان وصولا إلى المختبرات.. وأجنحة مختلفة أخرى.

ويعد معرض إيران هيلث أكبر واهم حدث في مجال المعدات والخدمات الطبية وطب الأسنان والمختبرات والأدوية في المنطقة، حيث يتواجد عدد كبير من الشركات الفاعلة في هذا المجال.

وقال محمدعلي إرادتي وهو مدير شركة إيرانية لصناعة معدات طب الأسنان: يعد هذا المعرض فرصة لمزيد من التعاون مع الشركات الفاعلة في هذا المجال ولا سيما الأجنبية منها.

أكثر من 600 شركة من كبرى الشركات الفاعلة في هذا المجال تشارك في هذه النسخة من المعرض، يتحدث المسؤولون الإيرانيون عن حضور ناشطين اقتصاديين وشركات من دول المنطقة وخارجها، وهذا يعني كسر الحظر الأميركي، الذي أراد حشر إيران اقتصاديا في الزاوية.

وقالت آريا جن وهي صاحية شركة صينية ناشطة في مجال الطب لمراسلنا: لقد فوجئنا بالتطور الذي يحدث في مجال المعدات الطبية في إيران، نحن كشركة صينية نعمل في هذا المجال ونرغب في إيجاد جسور للتعاون مع الشركات الإيرانية على هذا الصعيد.

وقال د.محمد القرملي: أنا من العراق أعيش بهولندا، جئت إلى المعرض الدولي في طهران.. حبيت أشوف الأجهزة الطبية الجديدة وآخر تكنولوجيا، نحب أن نرى التطور أين وصل.

هو معرض طبي وفي ذات الوقت يبين أن اقتصاد البلاد فاعل ومتنامي لاسيما في ظل حرب اقتصادية شاملة يراد منها التضييق على إيران أكثر فأكثر.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..