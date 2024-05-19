مراحل التصعيد اليمنية الجديدة تهدف تشديد الحصار البحري على الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وهذا ما أعلنته القوات المسلحة وأكده قائد حركة أنصارالله السيدعبدالملك الحوثي في خطابه الأخير، الذي كشف فيه أن هذه المرحلة من التصعيد ستشهد ضربات قوية وموجعة للكيان الإسرائيلي والدول الداعمة له.

وفي حديث لمراسل العالم قال وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال اليمنية أحمد العليي: اليمن اليوم يعتبر قوة عالمية لم تستطع حتى أميركا بقوتها وعنفوانها أن تجاري القوى اليمنية، وفرضت حصارا بحريا كبيرا على مصالح العدو الصهيوني.

ويتوعد المسؤولون في صنعاء بمزيد من العمليات العسكرية البحرية من خلال مراحل تصعيد جديدة تهدف لتشديد حالة الحصار البحري على كيان الاحتلال نتيجة استمرار عدوانه على قطاع غزة، وتتجدد تحذيراتهم لأي شركات تنقل البضائع للكيان، أنه سيتم استهداف سفنها في أي مكان تطاله قدرات الجيش اليمني،

وقال الخبير العسكري اليمني اللواء خالد غراب: العدو لا يفهم إلا لغة القوة، عندما يكون هناك حصار ومنع لإمداداته المختلفة الآتية من الشرق والآن من العرب.. نحن نعتقد أنه سوف يرضخ، وستكون هناك خيارات أخرى، ربما ستفعل في الأيام القادمة

وتكشف وقائع المعركة البحرية حجم التفوق اليمني مقابل فشل التحالف الأميركي البريطاني في فك الحصار المفروض على الملاحة الإسرائيلية، حيث أقرت البحرية الأميركية بأنها تعيش وضعاً حرجاً لعجزها عن مواجهة الضربات اليمنية، فيما أكدت وسائل إعلام بريطانية أن صنعاء هزمت الجيش الأميركي خلال المواجهة البحرية.

واضح إذاً أن الجبهة اليمنية في المعركة البحرية تنوي الدخول في تصعيد أكبر وهي الخطوة الرسمية المدعومة بتأييد شعبي واسع يتجاوز خطابات المباركة إلى إعلان الجاهزية القتالية لمساندة الجيش إذا تطلب الأمر.

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