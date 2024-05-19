المتحدث باسم الحكومة:فرق الإغاثة تواصل عملها ضمن الظروف الجوية السيئة والطرق الشائكة الصعبة

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يذكر أنه تم استخدام طائرة مسيّرة وإجراءات جوية، ونظرًا لسوء الأحوال الجوية،بسبب الضباب الكثيف،فإن البحث الجوي غير ممكن، وهي منطقة جبلية وعرة؛ ولهذا توجهت 8 سيارات إسعاف من تبريز إلى موقع الحادث.

يشار إلى ان الهبوط الاضطراري لمروحية الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي حدث خلال عودة الأخير من المشاركة مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين؛ وكانت هذه القافلة تضم 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما. فيما تشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.