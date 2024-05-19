السوداني يوجه بعرض الإمكانات المتوفرة للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

العالم - العراق

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي وبقية الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران".

واعلن التلفزيون الإيراني تعرض طائرة مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي لحادث عصر اليوم الاحد. فيما أوضحت وكالة الانباء الرسمية أن فرق الانقاذ وصلت إلى مكان الحادث، وبدأت عمليات البحث.

وأوضح وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي أنه بعد افتتاح سدين في منطقة شمال غربي البلاد، كان الرئيس عائداً مع بعض المروحيات، واضطرت إحداها لهبوط صعب بسبب الضباب. مضيفا أن مجموعات الإنقاذ المختلفة تحرك نحو المنطقة، ولكن بسبب الضباب والطقس السيء، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى المنطقة.