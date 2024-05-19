رئيس باكستان: نشعر بالقلق من أنباء حادث مروحية الرئيس الإيراني

العالم- ايران

ووفقا لمكتب العلاقات العامة بالقصر الرئاسي الباكستاني، أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن قلقه العميق إزاء حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس ومرافقيه.

وأضاف زرداري: من أعماق قلبي أتمنى للرئيس اية الله رئيسي دوام الصحة والاستقرار حتى يواصل خدمة الشعب الإيراني.

هذا وافاد مكتب العلاقات العامة لرئيس الوزراء الباكستاني بأن محمد شهباز شريف قد صرح بأنه تلقى ببالغ الحزن الاخبار المتداولة حول حادث مروحية الرئيس الايراني اية الله السيد إبراهيم رئيسي.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني :إننا ننتظر الأخبار الجيدة بقلق بالغ ونأمل أن تكون كل القضايا المتعلقة بآية الله رئيسي جيدة.

كما قال محمد شهباز شريف :إن صلواتنا وتمنياتنا لاية الله رئيسي ولجميع الشعب الإيراني.