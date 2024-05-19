شاهد.. المقاومة في لبنان تستهدف أحد اكبر مناطيد التجسس الاسرائيلية

العالم - لبنان

وفي وقت سابق قالت المقاومة الإسلامية في بيان لها:‏ دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وعند الساعة ‌‏10:15 من صباح يوم الأحد 19-5-2024 وبعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع "همر" اليه، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏موجه، أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وايقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد تجمع جنود العدو لتفقد ‏الإصابات استهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة. ‏

وفي بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:40 من صباح يوم الأحد 19-5-2024 موقع الرمثا ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏

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