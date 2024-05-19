فيديو من داخل مروحية الرئيس الإيراني قبل الحادث

العالم- ايران

ويظهر في الصورة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان امام جمعة تبريز.

كما أظهرت المشاهد الملتقطة من داخل المروحية المنطقة الجبلية والمليئة بالغابات التي تحلق فوقها المروحية.

وكانت طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني اية الله ابراهيم رئيسي الى تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران عصر اليوم الاحد اضطرات للهبوط بسبب ردائة الاحوال الجوية والضباب وتحاول فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث،

وقتها، كان الرئيس الإيراني عائدًا من حفل افتتاح سد مشترك على الحدود ما بين إيران وأذربيجان، وهبطت المروحية في منطقة فرزكان، الأحد.

وكان يرافق الرئيس رئيسي على الطائرة وزير الخارجية حسین أميرعبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية، مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آل هاشم، وبعض المسؤولين الآخرين.

وتعد مروحية رئيسي ومرافقيه واحدة من ثلاث مروحيات كانت ضمن الوفد المشارك في حفل افتتاح السد، الذي حضره الرئيس إلهام علييف، في وقت سابق الأحد.

يأتي هذا في وقت وقت فرق الإنقاذ صعوبات تتعلق بظروف الطقس والتضاريس، التي تحول دون سرعة الوصول لمكان سقوط الطائرة، بحسب التلفزيون الإيراني.