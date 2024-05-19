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قطر والسعودية والكويت تتضامن مع ايران في حادث فقدان مروحية الرئيس

قطر والسعودية والكويت تتضامن مع ايران في حادث فقدان مروحية الرئيس
الأحد ١٩ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعربت كل من قطر والسعودية والكويت عن تضامنها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في حادث فقدان مروحية الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي عندما كان في طريق العودة من حفل افتتاح سد مشترك على الحدود ما بين إيران وأذربيجان.

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الانصاري: نؤكد استعداد دولة قطر لتقديم كل أشكال الدعم في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني. ونعرب عن قلق دولة قطر البالغ إزاء تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث هبوط صعب.

واضاف الانصاري: نعرب عن تمنيات دولة قطر بالسلامة للرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومرافقيهم.

من جهته قال وزيرة الخارجية السعودية فيصل بن فرحان: نتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن مروحية الرئيس الإيراني. ونؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة، مشيرا الى ان السعودية "حكومة المملكة تؤكد استعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية".

في السياق اعلنت الخارجية الكويتية انها تتابع بقلق الأنباء المتواترة بشأن مروحية الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، معربة عن تمنيات دولة الكويت بسلامة الرئيس الإيراني والوفد المرافق.

واكدت الخارجية الكويتية وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الظرف الدقيق.

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