وزير الداخلية: يجب متابعة أخبار حادث مروحية رئيسي عبر الجهات الرسمية

العالم- ايران

واوضح وزير الداخلية انه ونظرا لأن المنطقة ذات منحدرات شديدة وغابات ومن ناحية أخرى هطول الأمطار الغزيرة، فإن مدى الرؤية محدود للغاية ولهذا السبب للأسف لم يتم الوصول بعد إلى النقطة المقصودة، لكن قوات الاغاثة متواجدة بشكل كبير في المنطقة، معربا عن امله وبدعوات الأهالي الأعزاء أن يتم الوصول الى نقطة الحادث في أسرع وقت ممكن.

ودعا وحيدي الى متابعة الأخبار من الجهات والوسائل الاعلامية الرسمية لافتا الى ان الأحاديث والاقاويل المتداولة التي تتم مناقشتها على مختلف القنوات ليس لها مستند أو برهان.

كانت طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني اية الله ابراهيم رئيسي الى تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران عصر اليوم الاحد اضطرات للهبوط بسبب ردائة الاحوال الجوية والضباب وتحاول فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث،

وقتها، كان الرئيس الإيراني عائدًا من حفل افتتاح سد مشترك على الحدود ما بين إيران وأذربيجان، وهبطت المروحية في منطقة فرزكان، الأحد.

وكان يرافق الرئيس رئيسي على الطائرة وزير الخارجية حسین أميرعبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية، مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آل هاشم، وبعض المسؤولين الآخرين.

وتعد مروحية رئيسي ومرافقيه واحدة من ثلاث مروحيات كانت ضمن الوفد المشارك في حفل افتتاح السد، الذي حضره الرئيس إلهام علييف، في وقت سابق الأحد.

يأتي هذا في وقت وقت فرق الإنقاذ صعوبات تتعلق بظروف الطقس والتضاريس، التي تحول دون سرعة الوصول لمكان سقوط الطائرة، بحسب التلفزيون الإيراني.