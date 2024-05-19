المشاط يعرب عن تضامن الشعب اليمني وحكومته مع الجمهورية الإسلامية

العالم - اليمن

وقال المشاط: إننا نتابع بقلق شديد الحادثة التي أصابت الطائرة التي تقل الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

وافاد موقع "المسيرة" اليمني أن المشاط "إبتهل إلى المولى جلّت قدرته أن يعيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه سالمين وألا يري الشعب الإيراني وقيادته أي مكروه".

هذا وتعرضت طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان ومسؤولين اخرين لحادث جراء هبوط قسري في محافظة اذربيجان الشرقية بسبب سوء الاحوال الجوية.

وفور وقوع الحادث هرعت فرق الانقاذ والطوارئ الى منطقة سقوط الطائرة المروحية وبدأت عمليات البحث والاغاثة.

وتتواصل تلك العمليات لكن سوء الاحوال الجوية يؤخر جهود قوات الطوارئ علما ان السلطات المختصة استخدمت ايضا عدة طائرات من دون طيار من اجل عمليات البحث.

وكان المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني محسن منصوري اعلن ان الاتصال مع المروحية انقطع عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي.