الجهاد الإسلامي: نشاطر أشقائنا في إيران بكل مشاعر الحزن والقلق

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر مع قناة العالم الإخبارية قال علي أبو شاهين: هذا الحادث مؤلم ومؤسف، لكن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون" نقول رجاءنا بالله سبحانه وتعالى أن يكون الرئيس رئيسي ومرافقوه بخير وسالمين.

وأضاف: كل الشعب الفلسطيني وليس فقط حركه الجهاد الاسلامي، وخاصة حركة الجهاد الإسلامي وكل أعضائها وكوادرها وقياداتها وعلى رأسهم الأخ الأمين العام القائد زياد النخالة.. نواكب ونتابع الأخبار بكل اهتمام وقلق.

وقال على أبوشاهين: نتابع سير الأمور ونشاطر أشقائنا الأعزاء والشعب الإيراني الحبيب والعزيز وقيادته الحكيمة كل مشاعر الحزن والقلق، ونقول قلوبنا معكم، ندعوا الله سبحانه وتعالى أن يتلطف بالرئيس الإيراني السيدرئيسي وكل مرافقيه أن يحفظهم ويتولاهم برعايته وأن يأتينا ببشرى سلامتهم جميعا.

وأكد أن العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة وثيقة استراتيجية وهي منذ انتصار الثورة الإسلامية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..