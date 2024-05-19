الأحد ١٩ مايو ٢٠٢٤
٠٧:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تعرب عن استعدادها للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الايراني

روسيا تعرب عن استعدادها للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الايراني
الأحد ١٩ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتحقيق في أسباب الحادث.

العالم _ إيران

وقالت زاخاروفا في بيان: "نتابع عن كثب المعلومات التي تظهر حول مصير ركاب المروحية الثالثة، ومن بينهم ممثلون رفيعو المستوى لإيران، بمن فيهم الرئيس رئيسي".

وأكدت أن "روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة في البحث عن المروحية المفقودة والتحقيق في أسباب الحادث".

وأضافت: "نأمل بصدق أن يكونوا على قيد الحياة وألا تكون حياتهم وصحتهم في خطر".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي: نشاطر أشقائنا في إيران بكل مشاعر الحزن والقلق

المفوضية الأوروبية تفعل خدمة خرائط بالأقمار الصناعية بحثاً عن مروحية رئيسي

قطر والسعودية والكويت تتضامن مع ايران في حادث فقدان مروحية الرئيس

مشهد تتزين.. وإيران تحيي ذكرى ولادة الإمام الرضا عليه السلام + فيديو