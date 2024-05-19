سوريا تتضامن مع ايران وتمنى السلامة للرئيس الايراني ومرافقيه

العالم - سوريا

وقالت الخارجية السورية: الجمهورية العربية السورية تتابع باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وجهود أجهزة الجمهورية الإسلامية في إيران وفرق البحث للوصول إلى مكان الطائرة.

واضافت: سوريا تعرب عن تضامنها التام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتتمنى السلامة للرئيس رئيسي وللمسؤولين الإيرانيين الذين كانوا معه على الطائرة وتؤكد ثقتها بقدرة وحكمة إيران دولة وقيادة وشعباً على تجاوز هذا الظرف الصعب واستعدادها لتقديم أي مساعدة ممكنة.

هذا وتعرضت طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان ومسؤولين اخرين لحادث جراء هبوط قسري في محافظة اذربيجان الشرقية بسبب سوء الاحوال الجوية.

وفور وقوع الحادث هرعت فرق الانقاذ والطوارئ الى منطقة سقوط الطائرة المروحية وبدأت عمليات البحث والاغاثة.

وتتواصل تلك العمليات لكن سوء الاحوال الجوية يؤخر جهود قوات الطوارئ علما ان السلطات المختصة استخدمت ايضا عدة طائرات من دون طيار من اجل عمليات البحث.

وكان المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني محسن منصوري اعلن ان الاتصال مع المروحية انقطع عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي.