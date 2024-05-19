الخارجية اللبنانية تصدر بيانا حول حادث مروحية الرئيس الإيراني

العالم-لبنان

وأوضحت الخارجية اللبنانية في بيان: "تتابع وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بقلق شديد الأنباء المتداولة حول حادثة الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني د. إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية د. حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق".

كما أضاف البيان: "تؤكد الوزارة على تعاطفها مع حكومة وشعب وإيران في هذه المحنة، وتمنياتها بالسلامة والوصول إلى بر الأمان للرئيس الإيراني ومرافقيه".

يذكر أن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث عصر اليوم الاحد في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران، حيث كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان.

أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن طائرة الرئيس حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".