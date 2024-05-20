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شهداء بسلسلة غارات تستهدف غزة ورفح وخان يونس ومخيمي جباليا والبريج

شهداء بسلسلة غارات تستهدف غزة ورفح وخان يونس ومخيمي جباليا والبريج
الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

استشهد عدد من المواطنين الفسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، بسلسلة غارات وقصف مدفعي للاحتلال استهدف مدن غزة ورفح وخان يونس، ومخيمي جباليا والبريج.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، باستشهاد 3 مواطنين وجرح 8 آخرين على الأقل جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً بمحيط مدرسة القادسية بحي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، بينما شهد حي البرازيل وسط المدينة غارات جوية مماثلة.

كما استشهد مواطنون وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد الشيخ زكريا في حي الدرج وسط مدينة غزة، بينما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وشهدت مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومخيمي جباليا والبريج، سلسلة غارات اسرائيلية أسفرت عن اصابة عدد من المواطنين.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، ارتفاع حصيلة الشهداء غير النهائية في قطاع غزة إلى 35,456، والإصابات إلى 79,476، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 70 مواطنا وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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