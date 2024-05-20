استشهاد الرئيس الايراني ومرافقيه اثر تحطم مروحيتهم في مرتفعات آذربايجان الشرقية

العالم - ايران

وكانت مروحية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي قد تعرضت لحادث ما ادى لتحطمها واستشهاده وجمع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" وفي طريق العودة إلى تبريز.

واقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية امير حسين عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربيجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم وحاكم المحافظة مالک رحمتی إلى جانب مرافقين والطيار.

وتفيد آخر الأخبار حول تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه إلى أن جهود التعرف على جثامين ضحايا الحادث مستمرة.

واثر استشهاد الرئيس رئيسي ومرافقيه، عقد مجلس الحكومة اجتماعا استثنائيا. وسيتم الاعلان لاحقا عن موعد ومكان مراسم وداع الرئيس الشهيد ورفاقه.

*نص الدستور الايراني حول ظروف غياب الرئيس

يشار الى ان المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنص على ما يلي: في حالة وفاة الرئيس أو عزله أو استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة الرئاسة وانتهاء فترة الرئاسة. ولم يتم انتخاب رئيس جديد بعد بسبب العقبات؛ يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية صلاحياته ومسؤولياته بموافقة قائد الثورة الاسلامية، ويتولى مجلس يتكون من رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية، والنائب الأول للرئيس الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال مدة أقصاها خمسون يوما.

يتبع ..