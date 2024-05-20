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من هو الرئيس الشهيد ابراهيم رئیسی؟

الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

استشهد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ومرافقيه اثر تحطم مروحيتهم في مرتفعات آذربايجان الشرقية . وكانت مروحية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي قد تعرضت لحادث ما ادى لتحطمها واستشهاده وجمع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" وفي طريق العودة إلى تبريز.

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