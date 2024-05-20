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السوداني يعزي الحكومة الإيرانية وشعبها بحادثة استشهاد رئيسي ومرافقيه

السوداني يعزي الحكومة الإيرانية وشعبها بحادثة استشهاد رئيسي ومرافقيه
الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني التعازي للحكومة الإيرانية وشعبها بحادثة استشهاد الرئيس إبراهيم رئيس ومرافقيه في حادث تحطم طائرتهم.

العالم - العراق

وجاء في بيان التعزية: "ببالغ الحزن، وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، خلال حادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران.

وإننا إذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي، وإلى إيران، حكومةً وشعباً، نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة.

نسأل الله أن يرحم الراحلين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

اليكم نص البيان الذي اصدره رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني

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