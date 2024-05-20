سوريا مصدومة من خبر استشهاد الرئيس الايراني

العالم - خاص بالعالم

وتقدم النائب في مجلس الشعب السوري نضال مهنا بأحر التعازي لقائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي والشعب الايراني لما أحل بايران والمنطقة من مصاب جلل إثر استشهاد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان ومرافقيهما.

وأكد مهنا ان الشعب السوري أصيب بالصدمة من اللحظات الاولی لسماع خبر فقدان مروحية الرئيس رئيسي وكان هناك متابعة دقيقة لمجريات الامور من أعلی المستويات الرسمية من الرئيس بشار الاسد والحكومة والشعب السوري.

وأوضح نائب مجلس الشعب السوري ان الشارع السوري يعيش حالة من الصدمة لما يتمتع به الرئيس رئيسي ووزير الخارجية اميرعبداللهيان من سمعة عطرة وتاريخ مشترك وتضحيات كبيرة.

وأشار الی زيارة الرئيس رئيسي لسوريا ولقائه بالرئيس بشار الاسد وتقديم كل الدعم لسوريا خلال هذه المرحلة.

وقال مهنا ان الشعب السوري يقف الی جانب الشعب الايراني العظيم في هذه المحنة الكبيرة التي ألمت بمحور المقاومة والامة العربية والامة الاسلامية وكل الدول التي تتفهم حقيقة ما كان يتمتع به الرئيس رئيسي من مكانة كبيرة خاصة خلال الاحداث الاخيرة التي رافقت عملية طوفان الاقصی.