من هو مخبر دزفولي الرئيس الايراني المؤقت؟

العالم - ايران

عُيّن في منصبه هذا في 8 أغسطس 2021 بعد أن اختاره الرئيس الراحل السيد ابراهيم رئيسي نائبا له

هو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام وكان قبل ذلك رئيسا للجنة تنفيذ امر الامام ما بين 2007 وحتى 2021

كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركتي دزفول وخوزستان للاتصالات ونائب وزير التجارة والنقل لمؤسسة المستضعفين ونائب محافظ خوزستان

حاصل على درجتي دكتوراه إلاولى في القانون الدولي والثانية في الإدارة وله عدة مؤلفات في مجالات الاقتصاد والقانون

واثر الحادث المأساوي الذي تعرض له رئيس الجمهورية تولى مخبر منصب الرئاسة وفقا للمادة 131 من الدستور الايراني

وسيتولى مجلس مكون من رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية والنائب الاولى لؤيس الجمهورية التحضير لاجراء انتخابات رئاسية في مدة اقصاها 50 يوما