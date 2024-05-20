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شاهد.. محطات في الحياة السياسية للرئيس الشهيد رئيسي

الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

تميزت مسيرة الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي بمحطات هامة، وضع فيها بصماته الخاصة، فكان عالم الدين صاحب التاريخ الطويل في السياسة والقضاء.

العالم - خاص بالعالم

واستشهد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان وجميع ركاب المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

وبعد مرور أكثر من 12 ساعة على سقوط مروحية المسؤولين الإيرانيين في منطقة وعرة قرب الحدود مع جمهورية أذربيجان، عثرت فرق الإنقاذ الراجلة على حطام المروحية في ظل ظروف جوية صعبة وضباب كثيف عرقل عمليات الإنقاذ.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة عائدة من مراسم تدشين سد مشترك بين ايران وجمهورية أذربيجان أقيمت برعاية الرئيس الإيراني الفقيد ابراهيم رئيسي ونظيره الأذربيجاني الهام علييف.

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