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السيد عمار الحكيم يعزي بإستشهاد الرئيس الإيراني ومرافقيه

السيد عمار الحكيم يعزي بإستشهاد الرئيس الإيراني ومرافقيه
الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الإثنين، التعازي بإستشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيما استذكر دوره البارز في المنطقة والعالم.

العالم - العراق

وحسب " وكالة الأنباء العراقية (واع)"، قال السيد عمار الحكيم، في بيان: "تلقينا بأسف بالغ نبأ استشهاد الشخصية السياسية الإسلامية البارزة، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وإمام جمعة تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية أثر سقوط مروحية كانت تقلهم شمال غربي البلاد".

واستذكر السيد الحكيم، "الدور البارز للفقيد في الحياة الثورية والسياسية والثقافية لإيران والمنطقة والعالم"، مستدركا بالقول "إننا نتقدم بخالص آيات الحزن والعزاء والمواساة لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي كما نشاطر الشعب الإيراني الكريم والحكومة الإيرانية مشاعر الحزن وإلى أسرة الفقيد ومتلقيه بالتعازي سائلين الباري -عز وجل- أن يتغمد الفقيد العزيز ورفاقه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته"...

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