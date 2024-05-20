تاكيد اممي على المعابرِ البرية ورفض المقاومة لاي تواجد عسكري اجنبي، ومنطقة عازلة روسية في خاركيف

العالم- بانوراما

الملف الأول: أكدت حركة حماس رفضها أي وجود عسكري لأي قوة على الأراضي الفلسطينية. وأضافت أنها تعتبر مع باقي فصائل المقاومة ان أي طريق لإدخال المساعدات بما في ذلك الرصيف المائي ليس بديلا عن المعابر البرية التي يجب فتحها لإدخال المساعدات. من جهتها قالت الإدارة الأميركية إنها أوصلت رسالة بطريقة غير مباشرة إلى حماس بان الرصيف مؤقت ولن يكون دائما، وأنه مخصص لإيصال المساعدات.

هذا وكشفت تقارير أن الإدارة الأميركية أعدت خطة لليوم التالي للحرب في غزة، تتضمن تسلم السلطة الفلسطينية للقطاع، والتطبيع بين دول عربية والاحتلال، إضافة إلى نزع سلاح المقاومة.

الملف الثاني: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قوات بلاده تسعى لإنشاء منطقة عازلة في شمال شرق أوكرانيا.



ونفى بوتين أن يكون هدف الهجوم الاخير هو السيطرة على مدينة خاركيف الاستراتيجية، على الأقل في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المنطقة العازلة تهدف إلى منع أي هجمات على روسيا.

هذا وقالت مصادر إن المنطقة قد تمتد إلى عمق ثلاثمئة كيلومتر داخل الأراضي الأوكرانية. من جهته اتهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الدول الغربية بمنعه من استخدام أسلحتها لضرب الأراضي الروسية، مضيفا أن كييف لن تقبل بحل سريع كما تطالب به العواصم الغربية.