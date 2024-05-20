كيف يرى خبراء "إسرائيليون" إستراتيجية إيران في أعقاب استشهاد رئيسي؟

العالم- فلسطين المحتلة

ولفت الباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، د. راز تسيمت، إلى أن "الجمهورية الإسلامية جاهزة من الناحية القانونية والتنظيمية للتعامل مع رحيل رئيسي المفاجئ"، وفقا لمقاله في صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأشار تسيمت إلى أنه "كان لرئيسي تأثير كبير على سياسة إيران الخارجية، كما أنه يتوقع أن يكون لرحيل عبد اللهيان تأثير كبير. فمعرفته العميقة للشرق الأوسط، وإتقانه اللغة العربية وكونه مقرب جدا من فيلق القدس في حرس الثورة، جعل عبد اللهيان في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الحرب في غزة، مسؤولا هاما في قيادة المعركة السياسية الإيرانية".

وأضاف أن "عبد اللهيان أدى دورا مركزيا في جهود إيران من أجل تبديد التوتر مع جاراتها العربيات. وفي الحلبة الدولية، كان رئيسي وراء الجهود بدفع سياسة التوجه شرقا، التي في أساسها تعميق الشراكة الإستراتيجية مع روسيا والصين".

من جانبه، أشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن "النجاح الإستراتيجي الذي حققته إيران والمنظمات الموالية لها في الحرب الحالية أنشأت إحباطا بالغا في إسرائيل".