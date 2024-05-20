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من هو الرئيس الايراني المؤقت محمد مخبر دزفولي؟

الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

اصدر قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي قرار عين بموجبه النائب الاول لرئيس الجمهورية السيد محمد مخبر دزفولي رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا للرئيس الشهيد السيد ابراهيم رئيسي الذي قضى نحبه في حادث تحطم مروحيته التي كانت تقله في طريقه الى مدينة تبريز .

العالم - فيديوغرافيك

المزيد من المعلومات عن السيد مخبر في الفيديو المرفق .

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