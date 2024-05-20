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شاهد/ذروة الحقد..مستوطنون يوزعون الحلوى 'احتفالاً' باستشهاد رئيسي!

الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

وصلت ذروة التشفي والحقد والكراهية في الکیان الاسرائيلي في عددٍ من المدن، وعلى نحوٍ خاصٍ في تل أبيب، إذ احتفل مستوطنون باستشهاد الرئيس الايراني اية الله رئيسي ومرافقيه.

العالم- فلسطين المحتلة

ونشرت فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي لمستوطنین یقومون بتزويع الحلوى الشرقية في مدن فلسطين المحتلة على المارين ابتهاجا باستشهاد الرئيس الإيراني اية الله رئيسي ووزير خارجيته حسين امير عبد اللهيان ورفاقهما.

وفي استوديوهات القناة الـ14 الإسرائيلية، جرى توزيع الحلويات على الهواء مباشرة فرحاً بتحطم طائرة الرئيس الإيراني ووفاته والوفد المرافق له.

كما أثيرت تحريضات في فلسطين المحتلة عبر وسائل الإعلام هناك، لتوجيه ضربة موجعة وقاسية للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله حسب زعمهم.

واعتبر الإعلام الإسرائيلي، أن الوقت الحالي مناسب لتوجيه "هذه الضربة باعتبار أن حسن نصر الله مصاب بصدمة بوفاة صديقه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "حسب تعبيرهم.

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