بعد استشهاد الرئيس الإيراني.. من سيتولى الحكم في البلاد؟

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وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: "لن يكون هناك أي خلل في شؤون البلاد بسبب الترتيبات القانونية، وفق ما قال قائد الثورة الاسلامية، وفقا للدستور، فإن النائب الأول لرئيس الجمهورية، سيتولى مسؤولية وسلطة رئيس الجمهورية بموافقة قائد الثورة الاسلامية".



وتابع: سيتشكل مجلس مكون من رئيس السلطة القضائية ورئيس السلطة التشريعية والنائب الأول للرئيس مهمته اتخاذ الإجراءات خلال خمسين يوما لإجراء الانتخابات. الرئيس المنتخب من قبل الشعب هو الرئيس الذي سيتولى منصب الرئاسة لمدة أربع سنوات".

هذا وتنص المادة31 بعد المئة من الدستور على أنه في حال توفي الرئيس أو تم عزله أو استقال أو غاب أو مرض لمدة تزيد عن شهرين يتولى النائب الأول للرئيس المنصب بعد موافقة قائد الثورة الاسلامية. ويتم إعطاءه الصلاحيات الرئاسية حتى يقوم المجلس المشكل من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس باتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوما.