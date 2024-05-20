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الشهيد أميرعبداللهيان + فيديوغرافيك

الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

حسين أمير عبد اللهيان، سياسي ودبلوماسي إيراني. ولد عام ألف وتسعمئة أربعة وستين. وحاصل على الدكتوراه من جامعة طهران في العلاقات الدولية. وهو وزير الخارجية الإيراني منذ الخامس والعشرين من آب /أغسطس عام الفين وواحد وعشرين.

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