دبلوماسي سابق.. رحيل الرئيس الايراني لن يغير سياسات البلاد

العالم - خاص بالعالم

وقال أصفي في تصريح لقناة العالم، إن مدى التضامن الدولي من كافة بلدان العالم حتى من خارج المنطقة في حادثة سقوط مروحية الرئيس الإيراني ومرافيقه بين مدى عمق العلاقات الخارجية الإيرانية خاصة على مستوى رئيس الجمهورية.

وأضاف، أن مدى برقيات التعزية التي تلقتها إيران بمناسبة استشهاد الرئيس رئيسي ووزيرالخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما، تظهر مدى مقبولية سياسات حكومة الرئيس الشهيد رئيسي لدى دول العالم.

وأشار آصفي إلى فترة حكومة المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيراني الأسبق مؤکداً اننا شهدنا تطوير العلاقات مع باقي الدول وخاصة دول الجوار وعلى رأسها السعودية، وكذلك الدفاع عن مظلومية الشعوب والقضية الفلسطينية والسعي من أجل فضح جرائم الاحتلال في المحافل الدولية، وهذا دليل على أن هذه الفترة شهدت سياسات خارجية ناجحة ومتعددة الجوانب، وواسعة النطاق.

وأضاف أنه مع مجيئ رئيس جمهورية جديد ووزير خارجية جديد في إيران لن يكون هناك تغييراً ملحوظاً في السياسة الخارجية الإيرانية وهذه هي سياسات استراتيجية ولا شك في المستقبل وبنفس النبرة التطويرية مع دول الجوار ومحور المقاومة ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم ان شاء الله ستستمر.

هذا واستشهد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان وجميع ركاب المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.