استشهاد الرئيس الايران ومرافقيه

العالم - باختصار

الرئيس ابراهيم رئيسي كان في طريق عودته من مراسم افتتاح سد علی نهر حدودي مشترك مع جمهورية آذربيجان.

المراسم جرت ظهر الأحد في "المنطقة صفر" الحدودية بمحافظة آذربيجان الشرقية.

وحضر المراسم ايضاً رئيس جمهورية اذربيجان الهام علييف.

الطائرة كانت تقل ايضاً وزير الخارجية أميرعبداللهيان وامام جمعة تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية وعدداً من المرافقين.

ماحدث كان انقطاع الاتصال بالطائرة في ظل أجواء جوية صعبة للغاية محاطة بطبقة كثيفة من الضباب.

ايران شهدت منذ عصر أمس أجواء ترقب مشحونة بمشاعر حزن عميق في انتظار نتائج عمليات البحث.

عمليات فرق البحث استغرقت ساعات طويلة بسبب الأوضاع الجوية وانعدام الرؤية ووعورة المنطقة.

ومع الاسف تم العثور علی حطام المروحية في منطقة جبلية وسط الغابات لكن، ما من ناجين.

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