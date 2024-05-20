رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يعزي باستشهاد الرئيس رئيسي ومرافقيه

العالم - ايران

وفيما يلي نص رسالة رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون السيد بيمان جبلي:

بسم رب الشهداء والصالحين

إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ارفع اسمى ايات التعازي لامام العصر والزمان (عج) والدعامة الصلبة للنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس ، آية الله الخامنئي (مدظله الله العالي) وعوائل هؤلاء الشهداء الكرام والشعب الايراني باستشهاد خادم الامام الرضا (ع) وشعب إيران آية الله السيد ابراهيم رئيسي ورفاقه الكرام . لا شك أنه كان من الصعب على الجهاز الاعلامي الوطني ان ينقل خبر هذه الحادثة الاليمة.

زملائي في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون نقلوا تفاصيل هذا الحدث المؤلم لحظة بلحظة بفؤاد دام وقلوب مهمومة، وهم حزينون ويبكون. لا شك أن فقدان السيد الفاضل الذي كان دائما يولي الإعلام الوطني اهتماما خاصا، وزيارة ذلك الشهيد العزيز لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون يوم 7 أغسطس من العام الماضي، تركت ذكريات خالدة في أذهان الإعلاميين، هي افضل دليل على هذا الاهتمام الخاص. نسأل الله تعالى أن يرزقنا مثل ذلك الشهيد العزيز الشهادة في سبيل خدمة أنفسنا وابناء الشعب، فالشهادة هبة لا يهبها الباري تعالى إلا لخاصته، وطوبى لسيد المحرومين ورفاق دربه الذين حازوا على هذه الهبة الإلهية .

بيمان جبالي، رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون