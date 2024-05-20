الحكومة العراقية تعلن الحداد باستشهاد الرئيس الإيراني ومرافقيه

العالم _ العراق

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان :"وقوفاً مع الشعب الإيراني الشقيق وقيادته، في هذه الأوقات العصيبة، وتضامناً مع مشاعر الحزن والألم، برحيل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، في الحادث الأليم، تعلنُ الحكومة العراقية الحداد العام في جميع أنحاء العراق ليوم واحد، غداً الثلاثاء".

هذا واستشهد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ومرافقيه أمس الاحد اثر تحطم مروحيتهم في مرتفعات آذربايجان الشرقية .

وكانت مروحية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي قد تعرضت لحادث ما ادى لتحطمها واستشهاده وجمع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" وفي طريق العودة إلى تبريز.

واقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية امير حسين عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربيجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم وحاكم المحافظة مالک رحمتی إلى جانب مرافقين والطيار.