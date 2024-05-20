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مجلس الأمن الدولي يقف دقيقة حدادا على الرئيس الإيراني الشهيد

مجلس الأمن الدولي يقف دقيقة حدادا على الرئيس الإيراني الشهيد
الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت، اليوم الإثنين، حدادًا على الرئيس إبراهيم السيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجة الإيراني حسين امير عبد اللهيان الشهيدين اللذين استشهدا في حادث تحطم مروحية.

العالم - الاميركيتان

وقال الرئيس الحالي للمجلس، سفير موزمبيق بيدرو كوميساريو أفونسو، إن المجلس "يعرب عن تعازيه ومواساته لأسرتيهما ولشعب إيران"، وذلك قبل وقوف جميع ممثلي الدول الاعضاء، بمن فيهم مساعد السفير الأمريكي روبرت وود، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

واستشهد الرئيس ووزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

وتعرضت المروحية لحادث أمس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي"، مع الرئيس الأذربيجاني على نهر أرس الحدودي المشترك، في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

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