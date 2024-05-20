مجلس الأمن الدولي يقف دقيقة حدادا على الرئيس الإيراني الشهيد

العالم - الاميركيتان

وقال الرئيس الحالي للمجلس، سفير موزمبيق بيدرو كوميساريو أفونسو، إن المجلس "يعرب عن تعازيه ومواساته لأسرتيهما ولشعب إيران"، وذلك قبل وقوف جميع ممثلي الدول الاعضاء، بمن فيهم مساعد السفير الأمريكي روبرت وود، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

واستشهد الرئيس ووزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

وتعرضت المروحية لحادث أمس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي"، مع الرئيس الأذربيجاني على نهر أرس الحدودي المشترك، في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.