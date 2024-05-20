ردود "إسرائيلية" غاضبة تجاه التحرك الدولي لاعتقال نتنياهو وغالانت

العالم - الاحتلال

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نتنياهو بقوله: "قرار المدعي العام للجنائية الدولية فضيحة، ولن يوقفنا".

وأوضحت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين في تل أبيب، أن مذكرات الاعتقال في لاهاي لن تؤثر على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي.

بدوره، قال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس: "تحرك المحكمة الجنائية الدولية للسعي لإصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت، فضيحة تعادل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وأضاف كاتس أنه "فتح غرفة حرب خاصة للتصدي لتحرك المحكمة، وشدد على أنه لا توجد قوة في العالم قادرة على منع إسرائيل من استعادة رهائنها (اسراها) من غزة، والإطاحة بحركة المقاومة الإسلامية حماس".

من جانبه، حث الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، نتنياهو على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بها، ووصفهما بأنهما "معاديان للسامية" على حد زعمه.

ودعا بن غفير للرد على هذه المساعي، عبر تكثيف الحرب على قطاع غزة، حتى إلحاق الهزيمة "الساحقة" بحركة حماس.

من جهته، وصف وزير المالية المتطرف بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأنه "استعراض للنفاق وكراهية اليهود"، ويذكر بالدعاية النازية على حد زعمه.

وقال سموتريتش في بيان: "مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعا"، داعيا ما وصفها "الدول الصديقة لإسرائيل" إلى التحرك لحل المحكمة الجنائية الدولية.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية في قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي، خلّفت أكثر من 35 ألف شهيد، وما يزيد عن 79 ألف جريح، إلى جانب الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية.